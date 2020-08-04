Роспотребнадзор оценил работу рязанских детских лагерей
Всего на 3 августа заработали 276 организаций.
Роспотребнадзор оценил работу рязанских детских лагерей. Информацию разместили на
Всего на 3 августа заработали 276 организаций, в которых отдыхает около 7500 детей. Функционируют шесть загородных лагерей, в них приехали 468 детей.
«Все организации, приступившие к работе, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства и находятся в реестре министерства образования и молодежной политики Рязанской области», — отметили в Роспотренбадзоре.
Перед началом работы всех сотрудников обследовали на COVID-19.
Напомним, лагеря разрешили с 15 июля в соответствии с распоряжением губернатора Николая Любимова.