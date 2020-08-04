Роспотребнадзор оценил работу рязанских детских лагерей

Всего на 3 августа заработали 276 организаций.

Роспотребнадзор оценил работу рязанских детских лагерей. Информацию разместили на сайте ведомства.

Всего на 3 августа заработали 276 организаций, в которых отдыхает около 7500 детей. Функционируют шесть загородных лагерей, в них приехали 468 детей.

«Все организации, приступившие к работе, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства и находятся в реестре министерства образования и молодежной политики Рязанской области», — отметили в Роспотренбадзоре.

Перед началом работы всех сотрудников обследовали на COVID-19.

Напомним, лагеря разрешили с 15 июля в соответствии с распоряжением губернатора Николая Любимова.