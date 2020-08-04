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Пятерых рязанцев наказали за незаконное подключение к газопроводу
Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С начала года специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили несколько случаев незаконного подключения к действующей системе газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Четверых рязанцев и одно юрлицо привлекли к административной ответственности. Физлиц оштрафовали на 10 тысяч рублей, а руководитель организации полностью возместил ущерб в размере 2 млн 237 тысяч.

Кроме того, два потребителя повторно незаконно подключились к газопроводу. В отношении нарушителей возбудили уголовные дела, одному из них уже вынесли обвинительный приговор.

«При выявлении самовольного подключения абонент будет отключен от сети газопотребления. Также одновременно с приостановлением газоснабжения компания обращается в правоохранительные органы с заявлением о привлечении нарушителя к административной или уголовной ответственности, — подчеркнул заместитель генерального директора по реализации газа ООО „Газпром межрегионгаз Рязань“ Сергей Сидоровский. — Каждый случай самовольного подключения — не только нанесение материального ущерба поставщику газа, но, в первую очередь, угроза жизни и здоровью людей. В любой момент действия нарушителей могут привести к взрывам, пожарам, разрушению строений, отравлению угарным газом, травмам и летальным исходам».