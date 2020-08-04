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Пять рязанских улиц останутся без воды в среду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

Пять рязанских улиц останутся без воды в среду, 5 августа. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дома 12, 13;

С 10:30 и до окончания ремонтных работ:

  • улица Стройкова, дома 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
  • улица Ленинского Комсомола, дома 89, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 97, 99;
  • улица 10-я Линия, дома 35, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 39;

С 13:40 до 15:00:

  • улица Пугачева, дом 3.