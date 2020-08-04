Прокуратура проверила условия содержания страусов в рязанском зоопарке
В отношении владельцев парков возбудили дела об административном правонарушении.
Прокуратура проверила условия содержания страусов в рязанском зоопарке. Об этом сообщил «ТКР».
Проверка установила, что при содержании африканских страусов не проводилось чипирование, не оказалось документов, подтверждающих качество и безопасность кормов, проведение дезинфекции вольера и вакцинации.
Прокурор Рыбновского района выявил аналогичные нарушения требований ветеринарного законодательства при содержании животных в парке «Пересвет». Проверяющих также насторожили условиях содержания оленей, кур, уток, лисиц, енотовидных собак.
В отношении владельцев парков возбудили дела об административном правонарушении.