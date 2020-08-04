Полицейские поймали пьяного рязанца на угнанном «Лексусе»

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанном Lexus. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж ДПС заметил на улице города машину, которая «как-то странно двигалась».

«Полицейская интуиция подсказывала сотрудникам ГИБДД, что с водителем или автомобилем что-то неладное. Возможно, машина неисправна, за рулем новичок, может быть водителю требуется медицинская помощь или он пьян», — рассказали в пресс-службе.

Стражи порядка выяснили, что машина принадлежит 31-летней рязанке и была угнана.

Она припарковала иномарку у знакомого, который занимается ремонтом автомобилей. Оставив у дома машину и ключ к ней, женщина отправилась домой. Вечером мужчина выпил и решит прокатиться на автомобиле.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК и по части 1 статьи 264.1 УК.