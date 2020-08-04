Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 187
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 346
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 616
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 873
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Полицейские поймали пьяного рязанца на угнанном «Лексусе»
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя на угнанном Lexus. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж ДПС заметил на улице города машину, которая «как-то странно двигалась».

«Полицейская интуиция подсказывала сотрудникам ГИБДД, что с водителем или автомобилем что-то неладное. Возможно, машина неисправна, за рулем новичок, может быть водителю требуется медицинская помощь или он пьян», — рассказали в пресс-службе.

Стражи порядка выяснили, что машина принадлежит 31-летней рязанке и была угнана.

Она припарковала иномарку у знакомого, который занимается ремонтом автомобилей. Оставив у дома машину и ключ к ней, женщина отправилась домой. Вечером мужчина выпил и решит прокатиться на автомобиле.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК и по части 1 статьи 264.1 УК.