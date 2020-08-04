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ПФР назвал сроки выплат новых пособий на детей
ПФР также намерен составить список семей, которые не получили деньги.

Пенсионный фонд России начнет выплачивать единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей после 5 августа. Об этом пишет nation-news.ru.

Президент России Владимир Путин ввел выплаты для родителей на каждого ребенка в семье от трех до шестнадцати лет. Семьи получили деньги в июне и июле.

«ПФР намерен составить список семей, которые не получили деньги. Речь идет о тех, кто живет в горных и северных районах страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что проблемы с выплатами связаны с тем, что в некоторые регионы страны сложно добраться или там не всегда имеется интернет-связь. Пособия не получили примерно 10% семей, деньги будут выплачены сразу за два месяца, пообещали в ПФР.