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Пенсионеру из Чучковского района вынесли приговор за покушение на убийство
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Пенсионеру из Чучковского района вынесли приговор за покушение на убийство. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 2 ноября 2019 года в селе Назаровка. Известно, что в гостях у 70-летнего местного жителя был 42-летний знакомый. Мужчины выпивали и поссорились — гость заподозрил хозяина в краже денег.

Пенсионер несколько раз ударил потерпевшего колюще-режущим предметом и скрылся. 42-летний мужчина смог выйти из дома и позвать соседей на помощь, он выжил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК. Его признали виновным и приговорили к 6 годам 5 месяцам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.