Оперштаб назвал возраст рязанцев с COVID-19
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.
По данным на 11:00 вторника, 4 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6 411 случаев COVID-19. Еще 26 тестов условно подтверждены, сообщил региональный оперштаб.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2 574 человека.
По возрасту с подтвержденным диагнозом:
- от 18 до 45 лет — 2 029;
- от 46 до 64 лет — 2 574;
- от 65 до 80 лет — 1 015;
- старше 80 лет — 242;
- дети — 551 человек (17 до года; 42 по году; 27 по 2 года; 30 по 3 года; 31 по 4 года; 25 по 5 лет; 33 по 6 лет; 30 по 7 лет; 35 по 8 лет; 27 по 9 лет; 26 по 10 лет; 39 по 11 лет; 35 по 12 лет; 25 по 13 лет; 28 по 14 лет; 37 по 15 лет; 33 по 16 лет; 30 по 17 лет).
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом:
- от 18 до 45 лет — 10;
- от 46 до 64 лет — 8;
- от 65 до 80 лет — 5;
- старше 80 лет — 2;
- дети — один 13-летний.