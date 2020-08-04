Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 187
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 346
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 616
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 873
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Названы самые популярные книги среди заключенных рязанских колоний
Отмечается, что в каждом учреждении есть своя библиотека.

В пресс-службе регионального УФСИН рассказали, какие книги чаще всего читают заключенные рязанских колоний.

Рейтинг составили после опроса осужденных. В него вошли:

  • «Братья Карамазовы» Федора Достоевского;
  • «Оперативный псевдоним» Данилы Корецкого;
  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
  • «Метро 2033» Дмитрия Глуховского;
  • «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова;
  • «Слово и дело» Валентина Пикулья;
  • «Отступник» Елены Долговой;
  • «Доктор Живаго» Бориса Пастернака;
  • «Ангелы и демоны» Дэна Брауна;
  • стихи и поэмы Сергея Есенина.

Отмечается, что в каждом учреждении есть своя библиотека. Всего в исправительных учреждениях Рязанской области работают 15 библиотек, в фонде которых насчитывается 39 006 книг.

«Любители чтения из числа осужденных объединяются в литературные кружки и участвуют в читательских конференциях», — говорится в сообщении.