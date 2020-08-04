Названы самые популярные книги среди заключенных рязанских колоний
Отмечается, что в каждом учреждении есть своя библиотека.
В пресс-службе регионального УФСИН рассказали, какие книги чаще всего читают заключенные рязанских колоний.
Рейтинг составили после опроса осужденных. В него вошли:
- «Братья Карамазовы» Федора Достоевского;
- «Оперативный псевдоним» Данилы Корецкого;
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
- «Метро 2033» Дмитрия Глуховского;
- «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова;
- «Слово и дело» Валентина Пикулья;
- «Отступник» Елены Долговой;
- «Доктор Живаго» Бориса Пастернака;
- «Ангелы и демоны» Дэна Брауна;
- стихи и поэмы Сергея Есенина.
Отмечается, что в каждом учреждении есть своя библиотека. Всего в исправительных учреждениях Рязанской области работают 15 библиотек, в фонде которых насчитывается 39 006 книг.
«Любители чтения из числа осужденных объединяются в литературные кружки и участвуют в читательских конференциях», — говорится в сообщении.