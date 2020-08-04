Названо самое опасное место для сбора грибов в Рязанской области
Жителям региона напомнили правила, соблюдение которых поможет не потеряться в лесу.
В пресс-службе регионального
Больше всего потерявшихся зарегистрировано в Клепиковском районе, подчеркнули в МЧС.
Жителям региона напомнили правила, соблюдение которых поможет не потеряться в лесу:
- перед уходом обсудить с кем-то свой маршрут и время возвращения;
- пополнить баланс телефона и проверить заряд батареи;
- взять с собой свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;
- взять нужные лекарства (для тех, кто ими постоянно пользуется);
- одеться ярко;
- запоминать по пути как можно больше предметов-ориентиров.
Если человек все же заблудился, необходимо:
- позвонить в службу спасения и попытаться объяснить свое местонахождение;
- не паниковать и попытаться вспомнить, откуда пришли;
- прислушаться (звуки помогают выйти к людям);
- идти вдоль линии электропередач, железной дороги, газопровода или реки;
- влезть на высокое дерево и осмотреться;
- если вас ищут, оставаться на месте и развести костер;
- подавать звуковые сигналы ударами палки о деревья;
- оставлять по дороге «зарубки».