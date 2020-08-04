Названо самое опасное место для сбора грибов в Рязанской области

Жителям региона напомнили правила, соблюдение которых поможет не потеряться в лесу.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС назвали самое опасное место для сбора грибов в Рязанской области. По данным ведомства, с начала года спасатели искали 26 заблудившихся в лесу человек, один из них погиб.

Больше всего потерявшихся зарегистрировано в Клепиковском районе, подчеркнули в МЧС.

Жителям региона напомнили правила, соблюдение которых поможет не потеряться в лесу:

перед уходом обсудить с кем-то свой маршрут и время возвращения;

пополнить баланс телефона и проверить заряд батареи;

взять с собой свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;

взять нужные лекарства (для тех, кто ими постоянно пользуется);

одеться ярко;

запоминать по пути как можно больше предметов-ориентиров.

Если человек все же заблудился, необходимо: