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Названо самое опасное место для сбора грибов в Рязанской области
Жителям региона напомнили правила, соблюдение которых поможет не потеряться в лесу.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС назвали самое опасное место для сбора грибов в Рязанской области. По данным ведомства, с начала года спасатели искали 26 заблудившихся в лесу человек, один из них погиб.

Больше всего потерявшихся зарегистрировано в Клепиковском районе, подчеркнули в МЧС.

Жителям региона напомнили правила, соблюдение которых поможет не потеряться в лесу:

  • перед уходом обсудить с кем-то свой маршрут и время возвращения;
  • пополнить баланс телефона и проверить заряд батареи;
  • взять с собой свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;
  • взять нужные лекарства (для тех, кто ими постоянно пользуется);
  • одеться ярко;
  • запоминать по пути как можно больше предметов-ориентиров.

Если человек все же заблудился, необходимо:

  • позвонить в службу спасения и попытаться объяснить свое местонахождение;
  • не паниковать и попытаться вспомнить, откуда пришли;
  • прислушаться (звуки помогают выйти к людям);
  • идти вдоль линии электропередач, железной дороги, газопровода или реки;
  • влезть на высокое дерево и осмотреться;
  • если вас ищут, оставаться на месте и развести костер;
  • подавать звуковые сигналы ударами палки о деревья;
  • оставлять по дороге «зарубки».