Названа причина второй волны коронавируса

О возможной причине рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала о возможной причине второй волны коронавируса. Об этом пишут «Известия» .

По словам специалиста, к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре может привести несоблюдение мер профилактики. В первую очередь это касается российских курортов.

По словам эксперта, осенью большинство туристов вернется домой, что может спровоцировать новую волну заражений. При этом часть населения уже переболела, а значит, рост заболеваемости не должен быть сильным.

«Кроме того, диагностика стала намного лучше и система здравоохранения уже полностью готова», — отметила Кожевникова.

Ранее в Краснодарском крае зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом — 107 случаев на 2 августа, 113 на 3 августа. Случаи заражения выявили в половине всех муниципальных образований Кубани.