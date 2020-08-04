Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших и тысячах раненных при взрыве в Бейруте

Через несколько часов после взрыва больницы столицы оказались переполнены.

После взрыва в Бейруте погибли 50 человек. Еще около трех тысяч пострадавших получили ранения. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

Ранее Минздрав Ливана поручил всем больницам принимать раненых за счет ведомства.

У людей множество осколочных ран из-за выбитых по всему городу витрин. Через несколько часов после взрыва больницы столицы оказались переполнены.

Напомним, произошедшее вызвало панику в городе, в том числе из-за перебоев в связи. По предварительной информации, взрыв не расценивается как террористический акт.