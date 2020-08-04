Минприроды высказалось о запрете охоты в Рязанской области
Весной в регионе запрещали охоту из-за коронавируса.
Минприроды высказалось о запрете охоты в Рязанской области. Сообщение опубликовали в соцсетях.
«В настоящее время вопрос запрета летне-осенней охоты на территории охотничьих угодий региона не стоит. Охота планируется к открытию 15 августа. Но обращаем ваше внимание, что в области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, в том числе с целью охоты. Вопрос открытия охоты на территории национального парка рассматривается», — говорится в сообщении.
Напомним, весной в регионе запрещали охоту из-за коронавируса.