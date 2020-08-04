Еще 29 рязанцев заболели коронавирусом
За сутки по стране полностью выздоровели 7 878 человек.
Во вторник, 4 августа, коронавирус зафиксировали еще у 29 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 411 человек. Еще 26 тестов находятся на подтверждении.
В России за сутки выявили 5 882 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 861 423.
За сутки скончались 144 человек, с начала пандемии — 14 351.
За сутки по стране полностью выздоровели 7 878 человек, с начала пандемии — 661 471 человека.