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Десятки домов затопило в Иркутской области
Река Китой вышла из берегов.

Несколько десятков дачных домов смыло после ливней под Ангарском в Иркутской области. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил телеканал «Звезда».

Река Китой вышла из берегов и затопила еще 200 зданий, стоящих дальше от берега. Без крыши над головой остались 500 семей.

Как пишут «Известия», ситуация повторяется из года в год, а для предотвращения последствий необходимы защитные береговые ограждения.

«Соответствующий проект местные власти должны были предоставить в середине лета. Из местного бюджета были выделены деньги на строительство, но теперь появилась информация, что дамба может нарушить природоохранное законодательство», — говорится в сообщении.

Фото и видео ТК «Звезда»