Адвокат объяснил, в каком случае Ефремова оправдают

Он отметил, что от юристов актера потребуется «настоящее мастерство», тогда этот сценарий воплотится в жизнь.

Адвокат Борис Локшин заявил, что актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, могут оправдать в двух случаях, передает РИА Новости.

Он отметил, что от юристов актера потребуется «настоящее мастерство», тогда этот сценарий воплотится в жизнь.

— Первый (сценарий) — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше, — цитирует адвоката телеканал « 360 ».

По его словам, придется провести экспертизу, ее можно сделать за деньги.

Локшин также сказал, что сторона защиты может настаивать на другом водителе, который был за рулем. Его якобы мог вызвать Ефремов, поскольку был пьян.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.