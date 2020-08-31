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Ефремов заявил, что он не виноват в смертельном ДТП с рязанцем
Об этом он заявил на заседании суда.

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания заявил, что он не виноват в смертельном ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров. Об этом пишет RT.

«Я вину признал, потому что с похмелья был нервным… На самом деле я не виноват», — сказал Ефремов.

Ранее актер сказал, что никогда не садился пьяным за руль.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.