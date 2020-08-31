Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль

Актер попросил суд назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности.

В понедельник, 31 августа, на заседании суда в Москве Михаил Ефремов попросил суд назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности, назвав это своим последним желанием перед «казнью». Об этом пишет Life .

Свою просьбу артист объяснил тем, что якобы никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в таких случаях он садится исключительно на пассажирское сиденье автомобиля.

Ранее сторона защиты уже дважды просила провести экспертизу пассажирского места внедорожника, вылетевшего на встречку, однако и в третий раз суд отказал в ходатайстве.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.