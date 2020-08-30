Житель Подмосковья поджег жену и покончил с собой
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В пятницу, 28 августа, в квартире в Ногинске нашли тело 77-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщили в региональном
Из того же дома с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки госпитализировали женщину.
Установлено, что мужчина облил супругу химическим веществом, затем ушел в соседнюю комнату, где выстрелил в себя из самодельного огнестрельного устройства.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.