Житель Подмосковья поджег жену и покончил с собой

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 28 августа, в квартире в Ногинске нашли тело 77-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Из того же дома с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки госпитализировали женщину.

Установлено, что мужчина облил супругу химическим веществом, затем ушел в соседнюю комнату, где выстрелил в себя из самодельного огнестрельного устройства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.