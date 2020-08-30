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Власти рассказали о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7 161 человек.

В воскрсенье, 30 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о географии коронавируса региона. С подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7 161 человек

  • в Рязани — 3693 случая,
  • Рязанском районе — 328,
  • Ряжске — 203,
  • Рыбном — 185,
  • Касимове — 179,
  • Сасове — 171;
  • Скопине — 165,
  • Новомичуринске — 149,
  • Шиловском районе — 138,
  • Касимовском районе — 123,
  • Клепиковском районе — 123,
  • Рыбновском районе — 123,
  • Скопинском районе — 122,
  • Михайловском районе -115,
  • Спасском районе — 104,
  • Михайлове — 82,
  • Шилове — 82,
  • Александро-Невском — 70,
  • Сараевском районе — 60,
  • Александро-Невском районе — 51,
  • Кораблине — 48,
  • Пронском районе — 48,
  • Сасовском районе — 47,
  • Шацком районе — 47,
  • Сапожке — 45;
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске — 40,
  • Старожилове — 40,
  • Шацке — 38,
  • Ряжском районе — 37,
  • Спасске-Рязанском — 37,
  • Милославском районе — 36,
  • Старожиловском районе — 36,
  • Кораблинском районе — 29,
  • Спас-Клепиках — 29,
  • Милославском — 28,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Захарове — 25,
  • Ухолове — 21,
  • Ермиши — 20,
  • Путятине — 19,
  • Кадоме — 13,
  • Сапожковском районе — 12,
  • Ухоловском районе — 11,
  • Путятинском районе — 9,
  • Пителинском районе — 7,
  • Кадомском районе — 5,
  • Пителине — 3.