Власти рассказали о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7 161 человек.
В воскрсенье, 30 августа, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о географии коронавируса региона. С подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7 161 человек
- в Рязани — 3693 случая,
- Рязанском районе — 328,
- Ряжске — 203,
- Рыбном — 185,
- Касимове — 179,
- Сасове — 171;
- Скопине — 165,
- Новомичуринске — 149,
- Шиловском районе — 138,
- Касимовском районе — 123,
- Клепиковском районе — 123,
- Рыбновском районе — 123,
- Скопинском районе — 122,
- Михайловском районе -115,
- Спасском районе — 104,
- Михайлове — 82,
- Шилове — 82,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 60,
- Александро-Невском районе — 51,
- Кораблине — 48,
- Пронском районе — 48,
- Сасовском районе — 47,
- Шацком районе — 47,
- Сапожке — 45;
- Захаровском районе — 40,
- Пронске — 40,
- Старожилове — 40,
- Шацке — 38,
- Ряжском районе — 37,
- Спасске-Рязанском — 37,
- Милославском районе — 36,
- Старожиловском районе — 36,
- Кораблинском районе — 29,
- Спас-Клепиках — 29,
- Милославском — 28,
- Ермишинском районе — 25,
- Захарове — 25,
- Ухолове — 21,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 13,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском районе — 11,
- Путятинском районе — 9,
- Пителинском районе — 7,
- Кадомском районе — 5,
- Пителине — 3.