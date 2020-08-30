В шести детских лагерях Рязанской области нашли нарушения

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

В шести детских лагерях Рязанской области нашли нарушения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения зафиксировали в лагерях с дневным пребыванием детей в Спасском районе. У персонала учреждений нет данных о прививках против дифтерии или истек срок очередной ревакцинации, а также отсутствуют отметки о гигиенической аттестации.

В адрес директоров лагерей внесли представления. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.