В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии

Несмотря на «плавающий» график, уроки не могут начинаться раньше 8:00.

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радио « Комсомольская правда » рассказал о правилах работы школ во время пандемии. По его словам, несмотря на «плавающий» график, уроки не могут начинаться раньше 8:00.

Семченко призвал родителей с пониманием отнестись к мерам безопасности и, в частности, измерению температуры детей. В случае поборов и требований сдать деньги на термометры, маски и антисептики он рекомендовал обращаться в прокуратуру и звонить на горячие линии Минпросвещения.