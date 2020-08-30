В Госдуме предложили повысить студентам стипендию

Депутат считает, что повысить стипендии можно поэтапно за три года.

Первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин выступил с предложением поднять студентам российских вузов стипендии до уровня прожиточного минимума. По его словам, на эти цели в федеральном бюджете есть деньги, пишет URA.RU.

Смолин считает, что повысить стипендии можно поэтапно за три года. Депутат предложил вернуть систему начисления денег за счет успеваемости, но не брать в счет студентов из малоимущих семей.

Министерство науки рассматривает возможность поднять стипендии в четыре раза. При положительном решении выплаты составят 12 130 рублей.