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«Тухлая вода и грязь». Рязанка пожаловалась на потоп в квартире после ливней
По словам девушки, председатель ТСЖ знает о проблеме, но не реагирует.

Рязанка Анастасия Плаксина пожаловалась на потоп в квартире на Касимовском шоссе после ливней. Об этом она написала в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«После сильного ливня первые этажи дома ТСЖ „ЖСК Кальное — 6“ на Касимовском шоссе вновь получили очередной „сюрприз“: ванная комната залита тухлой водой и грязью из ливневки. Вся эта гадость из канализации под давлением бьет фонтаном в квартиры жильцов, улиты пол и сантехника», — говорится в посте.

По словам девушки, председатель ТСЖ знает о проблеме, но не реагирует.