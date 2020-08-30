«Тухлая вода и грязь». Рязанка пожаловалась на потоп в квартире после ливней

По словам девушки, председатель ТСЖ знает о проблеме, но не реагирует.

Рязанка Анастасия Плаксина пожаловалась на потоп в квартире на Касимовском шоссе после ливней. Об этом она написала в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«После сильного ливня первые этажи дома ТСЖ „ЖСК Кальное — 6“ на Касимовском шоссе вновь получили очередной „сюрприз“: ванная комната залита тухлой водой и грязью из ливневки. Вся эта гадость из канализации под давлением бьет фонтаном в квартиры жильцов, улиты пол и сантехника», — говорится в посте.

По словам девушки, председатель ТСЖ знает о проблеме, но не реагирует.