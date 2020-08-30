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Рязанцев предупредили о высокой заболеваемости конъюнктивитом
Врачи отмечают, что инфекцией легко заразиться в последний месяц лета.

Рязанцев предупредили о высокой заболеваемости конъюнктивитом. Об этом сообщили в группе ОКБ имени Семашко.

Врачи отмечают, что инфекцией легко заразиться в последний месяц лета.

Заболевание распространяется воздушно-капельным (по воздуху с капельками слюны при кашле, чихании) и контактным путем (при касании предметов, загрязненных вирусами).

Горожанам дали несколько советов, чтобы не заразиться конъюктивитом:

  • Мойте руки как можно чаще, не касайтесь лица и глаз грязными руками.
  • Если что-то попало в глаз, вначале вымойте руки.
  • Используйте только свою косметику, относитесь к ней так же, как к зубной щетке. Косметика ― это предмет индивидуального пользования.
  • Если вы заболели, используйте отдельное полотенце, подушку, чтобы не заразить своих близких.

«При возникновении первых симптомови не занимайтесь самолечением, а как можно раньше обратитесь к офтальмологу в поликлинику по месту жительства, либо в больницу им. Н.А. Семашко в круглосуточный пункт неотложной помощи», — говорится в сообщении.