Павлюченко забил гол ФК «Рязань»

38-летний форвард головой замкнул навес в штрафную и поразил ворота.

Роман Павлюченко забил гол ФК «Рязань». В субботу, 29 августа, бывший нападающий российской сборной выступал в матче Олимп-ПФЛ, пишет «Спорт-Экспресс».

38-летний форвард головой замкнул навес в штрафную и поразил ворота. Несмотря на год, «Знамя» проиграло 1:2.

Павлюченко возобновил карьеру в составе «Знамени» летом. До этого последним профессиональным клубом в его карьере был «Арарат», в 2017 году он провел за него 11 матчей и забил 9 голов в ПФЛ.