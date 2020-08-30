На выставке бездомных животных рязанцы забрали шестерых питомцев
Дом нашли пять кошек и одна собака.
В субботу, 29 августа, на выставке бездомных животных рязанцы забрали шестерых питомцев. Дом нашли пять кошек и одна собака. Об этом сообщила «Служба по контролю за безнадзорными животными», которая организовывала мероприятие.
Участниками выставки стали 39 собак и 15 кошек из трех приютов. Некоторые животные сейчас находятся на частной передержке.
Организаторы планируют сделать подобные выставки регулярными.