На выставке бездомных животных рязанцы забрали шестерых питомцев

Дом нашли пять кошек и одна собака.

В субботу, 29 августа, на выставке бездомных животных рязанцы забрали шестерых питомцев. Дом нашли пять кошек и одна собака. Об этом сообщила «Служба по контролю за безнадзорными животными», которая организовывала мероприятие.

Участниками выставки стали 39 собак и 15 кошек из трех приютов. Некоторые животные сейчас находятся на частной передержке.

Организаторы планируют сделать подобные выставки регулярными.