Мужчины умирают от коронавируса чаще женщин — инфекционист

Это связано с работой тестостерона.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинниковазаявила, что мужчины в полтора раза чаще женщин умирают из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», — сказала она.

Ранее медики, наблюдая за состоянием здоровья раковых больных, перенесших COVID-19, выяснили, что прием антиандрогенных препаратов, подавляющих синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза.

Профессор университета Лугано (Швейцария) Андреа Алимонти и его коллеги предполагают, что прием лекарств, блокирующих синтез тестостерона, может благотворно действовать на здоровье всех мужчин, заболевших COVID-19, а не только раковых больных.