Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вс, 30
23°
Пн, 31
27°
Вт, 01
21°
ЦБ USD 74.64 -0.6 29/08
ЦБ EUR 88.74 -0.26 29/08
Нал. USD 73.81 / 76.30 14:00
Нал. EUR 88.20 / 89.00 18:24
Новости
Коронавирус
Публикации
Шанс для самозанятых. Кто из рязанцев сможет легко перейти на новый на...
С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области нача...
27 августа 17:42
4 987
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
27 августа 11:54
5 688
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
27 августа 10:37
5 378
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
26 августа 16:35
9 992
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мужчины умирают от коронавируса чаще женщин — инфекционист
Это связано с работой тестостерона.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинниковазаявила, что мужчины в полтора раза чаще женщин умирают из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», — сказала она.

Ранее медики, наблюдая за состоянием здоровья раковых больных, перенесших COVID-19, выяснили, что прием антиандрогенных препаратов, подавляющих синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза.

Профессор университета Лугано (Швейцария) Андреа Алимонти и его коллеги предполагают, что прием лекарств, блокирующих синтез тестостерона, может благотворно действовать на здоровье всех мужчин, заболевших COVID-19, а не только раковых больных.