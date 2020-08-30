Лукашенко вышел из резиденции с автоматом в руках

В воскресенье, 30 августа, в Минске оппозиция проводит несанкционированную акцию протеста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел из резиденции с автоматом в руках. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 30 августа, в Минске оппозиция проводит несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко — Дворец Независимости.