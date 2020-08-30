Коронавирус нашли еще у 30 рязанцев

Еще 26 положительных тестов находятся на подтверждении.

Коронавирус нашли еще у 30 рязанцев. Выздоровевших и умерших за сутки нет. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 7 135 жителей региона. Вылечились 6 251 человек, умерли 44 пациента.

Еще 26 положительных тестов находятся на подтверждении.

В стране за сутки выявили 4 980 случаев заражения (всего 990 326), вылечились 2 599 человек (806 982), умерли 68 (17 093).