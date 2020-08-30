Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
По словам юриста, при первом посещении банка клиенты внимательны, а когда они приходят регулярно — теряют бдительность.
Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал
По словам юриста, при первом посещении банка клиенты внимательны, а когда они приходят часто — теряют бдительность и могут стать жертвой мошенников. Миронов посоветовал тщательно проверять бумаги перед тем, как подписать их.
«К хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием», — отметил эксперт.