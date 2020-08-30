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Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде
По словам защитника, он нашел много «несостыковок» в деле Ефремова.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал «разнос» в суде по делу о смертельном ДТП с рязанцем Сергеем Захаровым. Об этом пишет РИА Новости.

По словам защитника, он нашел много «несостыковок» в деле Ефремова. Юрист утверждает, что нет ни одного видео, на котором видно, что актер едет к месту ДТП.

Адвокат настаивает на том, что перед поворотом на Садовое кольцо его подзащитный, возможно, заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское место.

Кроме того, адвокат заявил, что ролик с места ДТП — «фейк низкой пробы». На кадрах, продемонстрированных юристом, видно, что Ефремов сидит на клумбе у дороги сразу после аварии в темной обуви, а когда вышел из машины, был в белых кроссовках.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.