Жительница Рыбного отделалась штрафом за незаконную прописку иностранцев

Женщина признала вину во время следствия.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Рыбновского района, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире нескольких человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года женщина зарегистрировала в принадлежащей ей квартире в Рыбном трех граждан Российской Федерации, но не предоставила помещение для проживания.

С августа по ноябрь 2019 года она фиктивно поставила на учет в квартире шестерых иностранцев, которые фактически там не жили.

Преступления выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Рязанской области.

Во время следствия женщина признала вину, способствовала расследованию, загладила вред. Следствие направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением штрафа.