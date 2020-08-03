Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 186
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 345
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 615
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 872
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
За выходные со счетов рязанцев похитили почти два миллиона
Мошенники звонили пострадавшим на мобильный.

За выходные со счетов рязанцев похитили более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенники использовали похожую схему: звонили пострадавшим на мобильный и представлялись работниками службы банка и сообщали, что кто-то пытается незаконно перевести со счетов деньги. Затем у рязанцев спрашивали данные банковской карты. Пострадавшие перевели все сбережения на указанные специалистами «резервные» счета.

После этого абонент отключался, люди проверяли баланс своего и «резервного» счетов и видели, что все их сбережения пропали.

Выяснилось, что постардавшие переводили деньги на счета, контролируемые злоумыленниками, а те снимали все средства оттуда.

Со счета 30-летней рабочей из Рязани пропали 172 тысячи рублей, с банковской карты 50-летней рязанской рабочей — 200 тысяч рублей, со счета 47-летнего рязанца — более 310 тысяч рублей, с карты 62-летнего пенсионера из города Михайлова — 500 тысяч рублей, и со счета 50-летней рязанской рабочей — более 714 тысяч рублей.

Всего за выходные со счетов жителей региона похитили 1 миллион 896 тысяч рублей. К преступлениям оказались причастны разные люди. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.