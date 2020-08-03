За выходные со счетов рязанцев похитили почти два миллиона

Мошенники звонили пострадавшим на мобильный.

За выходные со счетов рязанцев похитили более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенники использовали похожую схему: звонили пострадавшим на мобильный и представлялись работниками службы банка и сообщали, что кто-то пытается незаконно перевести со счетов деньги. Затем у рязанцев спрашивали данные банковской карты. Пострадавшие перевели все сбережения на указанные специалистами «резервные» счета.

После этого абонент отключался, люди проверяли баланс своего и «резервного» счетов и видели, что все их сбережения пропали.

Выяснилось, что постардавшие переводили деньги на счета, контролируемые злоумыленниками, а те снимали все средства оттуда.

Со счета 30-летней рабочей из Рязани пропали 172 тысячи рублей, с банковской карты 50-летней рязанской рабочей — 200 тысяч рублей, со счета 47-летнего рязанца — более 310 тысяч рублей, с карты 62-летнего пенсионера из города Михайлова — 500 тысяч рублей, и со счета 50-летней рязанской рабочей — более 714 тысяч рублей.

Всего за выходные со счетов жителей региона похитили 1 миллион 896 тысяч рублей. К преступлениям оказались причастны разные люди. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.