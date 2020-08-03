За сутки в Рязанской области не выписали ни одного пациента с коронавирусом

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 6 382 случая COVID-19.

В понедельник, 3 августа, коронавирус подтвердили еще у 30 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 6 382 случая COVID-19. Скончались 30 человек, вылечились 5 864. За сутки в регионе нет летальных исходов, ни одного пациента не выписали. Еще 29 тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки выявили 5 394 случая заражения. Число заболевших с начала пандемии достигло 856 264.

За сутки скончались 79 человек, с начала пандемии — 14 209. За сутки по стране полностью выздоровели 3 420 человек, с начала пандемии — 653 593 человека.