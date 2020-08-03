За полгода из рязанских водоемов незаконно выловили почти 400 килограммов рыбы
Общая протяженность сетей для ловли рыбы, которые изъяли у браконьеров, составила 17 850 метров.
За первое полугодие 2020 года в Рязанской области провели 405 рейдов по контролю за соблюдением требований на водных объектах рыбохозяйственного значения. Во время проверок выявили 523 нарушения,
Общий вес рыбы, выловленной незаконно, составил 380 кг. Для компенсации ущерба рыбу выпустили в Оку.
Проверки прошли:
- в Касимовском районе — река Ока; Поповская старица реки Ока; Белынская старица реки Ока; Пустынская старица реки Ока; затон Клетинский реки Ока; затон Самыловский реки Ока; затон Жуковский реки Ока;
- в Сасовском районе — река Цна; река Мокша;
- в Спасском районе — река Ока; река Проня; река Толпега; Спасский затон реки Ока; Киструсская старица реки Ока; озеро Сельное; озеро Большое Петровическое;
- в Рыбновском районе — река Ока;Селецкая старица реки Ока; Заборьевская старица реки Ока; река Вожа; река Быстрица; озеро Тишь;
- в Шиловском районе — река Ока; старица Ниверха реки Ока; затон Качков реки Ока; затон Рябов реки Ока; затон Шиловский реки Ока; затон Переолок реки Ока; протока Рукав Ключ; озеро Ерхинка;
- в Пронском районе — река Галина; река Проня; Новомичуринское водохранилище;
- в Скопинском районе — река Брусна;
- в Старожиловском районе — река Грязновка; река Проня;
- в Клепиковском районе — река Нарма;
- в Пителинском районе — река Мокша;
- в Ряжском районе — река Хупта; река Ранова;
- в Рязанском районе — река Ока; Дядьковский затон реки Ока; Заборьевская старица реки Ока; Агропустынская старица реки Ока; река Старица; озеро Велье; озеро Казарь.
К административной ответственности привлекли 322 физлица по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
На основании части 1 статьи 28.7. КоАП РФ вынесено 140 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении расследований.
У нарушителей изъяли 403 запрещенных к применению орудия ловли. Общая протяженность сетей для ловли рыбы, которые изъяли у браконьеров, составила 17850 метров.