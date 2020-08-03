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За полгода из рязанских водоемов незаконно выловили почти 400 килограммов рыбы
Общая протяженность сетей для ловли рыбы, которые изъяли у браконьеров, составила 17 850 метров.

За первое полугодие 2020 года в Рязанской области провели 405 рейдов по контролю за соблюдением требований на водных объектах рыбохозяйственного значения. Во время проверок выявили 523 нарушения, сообщили в Росрыболовстве.

Общий вес рыбы, выловленной незаконно, составил 380 кг. Для компенсации ущерба рыбу выпустили в Оку.

Проверки прошли:

  • в Касимовском районе — река Ока; Поповская старица реки Ока; Белынская старица реки Ока; Пустынская старица реки Ока; затон Клетинский реки Ока; затон Самыловский реки Ока; затон Жуковский реки Ока;
  • в Сасовском районе — река Цна; река Мокша;
  • в Спасском районе — река Ока; река Проня; река Толпега; Спасский затон реки Ока; Киструсская старица реки Ока; озеро Сельное; озеро Большое Петровическое;
  • в Рыбновском районе — река Ока;Селецкая старица реки Ока; Заборьевская старица реки Ока; река Вожа; река Быстрица; озеро Тишь;
  • в Шиловском районе — река Ока; старица Ниверха реки Ока; затон Качков реки Ока; затон Рябов реки Ока; затон Шиловский реки Ока; затон Переолок реки Ока; протока Рукав Ключ; озеро Ерхинка;
  • в Пронском районе — река Галина; река Проня; Новомичуринское водохранилище;
  • в Скопинском районе — река Брусна;
  • в Старожиловском районе — река Грязновка; река Проня;
  • в Клепиковском районе — река Нарма;
  • в Пителинском районе — река Мокша;
  • в Ряжском районе — река Хупта; река Ранова;
  • в Рязанском районе — река Ока; Дядьковский затон реки Ока; Заборьевская старица реки Ока; Агропустынская старица реки Ока; река Старица; озеро Велье; озеро Казарь.

К административной ответственности привлекли 322 физлица по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.

На основании части 1 статьи 28.7. КоАП РФ вынесено 140 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении расследований.

У нарушителей изъяли 403 запрещенных к применению орудия ловли. Общая протяженность сетей для ловли рыбы, которые изъяли у браконьеров, составила 17850 метров.