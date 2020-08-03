Во вторник на девяти рязанских улицах отключат свет
Электричества не будет несколько часов.
Во вторник, 4 августа, на девяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за монтажа электрооборудования для технологического присоединения с 10:00 до 14:00 электричества не будет по следующим адресам:
- Михайловское шоссе, дома с 2 по 88;
- Шоссейный переулок, дома 1, 2, 8, с 12 по 20;
- Михайловские ямки, дома с 2 по 24, с 7 по 13, 29.
Кроме того, из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:
- улица Мушковатовская, дома с 1 В по 21;
- 4-й Базарный проезд, дом 29;
- 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), 19, с 4 по 22, с 26 по 42 (четная сторона);
- 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по 11;
- улица Березняковская, дома с 3 по 70;
- улица Овражная, дом 126.
Работы производит МУП «РГРЭС».