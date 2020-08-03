Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 184
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 343
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 613
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Во вторник на девяти рязанских улицах отключат свет
Электричества не будет несколько часов.

Во вторник, 4 августа, на девяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за монтажа электрооборудования для технологического присоединения с 10:00 до 14:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • Михайловское шоссе, дома с 2 по 88;
  • Шоссейный переулок, дома 1, 2, 8, с 12 по 20;
  • Михайловские ямки, дома с 2 по 24, с 7 по 13, 29.

Кроме того, из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:

  • улица Мушковатовская, дома с 1 В по 21;
  • 4-й Базарный проезд, дом 29;
  • 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), 19, с 4 по 22, с 26 по 42 (четная сторона);
  • 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по 11;
  • улица Березняковская, дома с 3 по 70;
  • улица Овражная, дом 126.

Работы производит МУП «РГРЭС».