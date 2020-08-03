Власти обновили данные о самых «зараженных» районах Рязанской области
Всего в Рязанской области зарегистрировано 6382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 3 августа в Рязанской области зарегистрировано 6382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в районах региона.
- 3274 — Рязань;
- 293 — Рязанский район;
- 192 — Ряжск;
- 172 — Рыбное;
- 171 — Касимов;
- 139 — Скопин;
- 136 — Новомичуринск;
- 134 — Сасово;
- 132 — Шиловский район;
- 119 — Клепиковский район;
- 115 — Скопинский район;
- 108 — Касимовский район;
- 106 — Михайловский район;
- 92 — Рыбновский район;
- 88 — Спасский район;
- 79 — Михайлов;
- 70 — Шилово;
- 68 — Александро-Невский;
- 56 — Сараевский район;
- 49 — Александро-Невский район;
- 44 — Пронский район;
- 44 — Сапожок;
- 42 — Кораблино;
- 42 — Шацкий район;
- 41 — Сасовский район;
- 40 — Старожилово;
- 39 — Пронск;
- 38 — Захаровский район;
- 35 — Шацк;
- 34 — Старожиловский район;
- 33 — Ряжский район;
- 31 — Сараи;
- 31 — Спасск-Рязанский;
- 30 — Милославский район;
- 29 — Спас-Клепики;
- 29 — Чучковский район;
- 28 — Кораблинский район;
- 25 — Ермишинский район;
- 20 — Захарово;
- 19 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 17 — Ухолово;
- 13 — Кадом;
- 12 — Сапожковский район;
- 9 — Ухоловский район;
- 6 — Путятинский район;
- 5 — Кадомский район
- 2 — Пителино.