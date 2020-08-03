Видео: полиция задержала мошенника, продавшего рязанцу несуществующий квадрокоптер

Житель Рязанской области заплатил более 66 тысяч рублей за несуществующую технику.

Рязанская полиция задержала 35-летнего жителя Ярославля, подозреваемого в мошенничестве, от которого пострадал 39-летний рабочий из Касимова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавший обратился в полицию и сообщил, что не может получить квадрокоптер, который заказал через интернет. Покупатель перевел за товар более 66 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что квадрокоптер мужчина выбрал по объявлению на интернет-площадке по продаже подержанный вещей. Рязанца привлекла низкая цена за такую модель квадрокоптера.

Продавец озвучил условия покупки по телефону, рязанец согласился полностью перевести ему всю сумму. Через сервис онлайн-банк мужчина получил 66330 рублей. Покупатель ждал поступления покупки, но этого не происходило, продавец перестал выходить на связь.

Оперативникам удалось выяснить, что к мошенничеству причастен 35-летний житель Ярославля. Полицейские выехали туда, разыскали и задержали его.

У злоумышленника никогда не было квадрокоптера, он выложил на сайте фото из интернета. Житель Касимова заинтересовался товаром, мужчина получил от него деньги, а затем обналичил их и избавился от банковской карты и сим-карты.

Задержанный также проделал аналогичную схему, продав несуществующий квадрокоптер жителю Воркуты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.