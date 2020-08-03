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В ВОЗ допустили, что идеальное средство от коронавируса никогда не появится
Ряд вакцин находится на третьей фазе клинических испытаний.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на данный момент идеального средства от коронавируса не существует. Специалист допустил, что такое средство не появится никогда, передает РИА Новости.

Гебрейесус рассказал, что ряд вакцин находится на третьей фазе клинических испытаний, «какое-то количество» которых может оказаться эффективным.

«Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», — добавил он. Специалист призвал соблюдать меры, необходимые на предотвращение распространения коронавируса.

По последним данным в мире выявили более 17,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, около 680 тысяч человек скончались.