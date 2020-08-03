В Спасском районе бункер с 40 тоннами зерна насмерть раздавил рабочего
Тело погибшего извлекли только после демонтажа бункера.
В Спасском районе обрушился бункер с 40 тоннами зерна. Это произошло в воскресенье, 2 августа, в ООО «Разбердеевское», пишет издательство «
Бункер придавил 20-летнего рабочего — жителя поселка Павловка. Его тело смогли достать только после демонтажа.
По словам гендиректора предприятия, зерносушильный комплекс в хозяйстве новый, его ввели в эксплуатацию два года назад. По словам руководителя, обрушение произошло из-за деформации одной из опор комплекса.
«По какой причине это случилось, будет разбираться следствие. Я считаю, что это могут быть просчеты в конструкции. Приношу от лица руководства ООО „Разбердеевское“ глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сказал он.
Следователи проводят проверку.