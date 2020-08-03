Следователи организовали проверку после гибели рабочего на рязанском производстве
В пресс-службе подтвердили факт гибели подсобного рабочего на зерносушилке в Спасском районе.
Следователи проводят проверку после гибели рабочего на рязанском производстве. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
В пресс-службе подтвердили факт гибели подсобного рабочего на зерносушилке в Спасском районе.
Следователям предстоит выявить виновного в произошедшем, Рязанским МСО проводится проверка по статье 143 УК (Нарушение требований охраны труда).
Напомним, 2 августа в Спасском районе 20-летнего мужчину насмерть придавил 40-тонный бункер.