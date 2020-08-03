В Сапожке град повредил овощи огородников
Кроме того, град пробил поликарбонатовую кровлю на террасе.
Вечером воскресенья, 2 августа, в Сапожке прошел дождь с градом. Ледяные капли повредили овощи в огородах жителей улицы Большие Фабрики, пишет издательство «
«Весь двор засыпал… Побил огурцы, кабачки, посек ботву картошки, листья винограда обморозились», — рассказала местная жительница.
Кроме того, град пробил поликарбонатовую кровлю на террасе ее дома.
При этом на другой половине улицы града не было, прошел только ливень.