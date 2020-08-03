В самом «зараженном» районе города зарегистрированы 1 074 рязанца с коронавирусом
В Рязанской области зарегистрированы 6 382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По данным на 3 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6 382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. 3 255 из них проживают в Рязани, сообщили в мэрии.
Самый «зараженный» район по-прежнему Московский, там 1 074 случая заболевания.
В Октябрьском районе заражены 915 человек, в Железнодорожном — 796, в Советском — 470.