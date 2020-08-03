В Рязанской области появится цифровая карта ремонта дорог

По словам губернатора, презентацию системы нужно организовать в ближайшее время.

В Рязанской области появится цифровая карта ремонта дорог. Такое поручение дал губернатор Николай Любимов на встрече с министром цифрового развития региона Валерием Стройковым в понедельник, 3 августа.

По словам губернатора, презентацию системы нужно организовать в ближайшее время. Разработать ее должно министерство цифрового развития области совместно с минтрансом.

«Серьезная система для сферы управления. В ней мы сможем видеть все дороги, которые ремонтируются в области и которые нуждаются в ремонте, планы по ремонту на цифровой карте тоже все обозначены. Туда нужно подключать и сферу ЖКХ, чтобы учитывать расположение коммуникаций. Это то, чего у нас в регионе раньше не было, что влияет впрямую на управленческие решения», — отметил Любимов.