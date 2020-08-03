В Рязанской области ищут отца двоих детей из-за долга по алиментам

30-летний мужчина не выплачивает алименты c февраля 2019 года.

В Рязанской области разыскивают уроженца села Смолеевка Ухоловского района Геннадия Мартынова, который задолжал по алиментам более 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

С февраля 2019 года 30-летний мужчина не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетней дочери 2012 года рождения и сына сына 2016 года рождения.

Разыскиваемый не проживает по месту регистрации, последнее его место жительства не установили. На связь с судебными приставами он не выходит.