В Рязани спасли годовалую девочку, упавшую с седьмого этажа

Малышка облокотилась на антимоскитную сетку и спланировала на ней вниз.

В детской ОКБ спасли девочку, упавшую с седьмого этажа. Об этом сообщил региональный минздрав.

Девочка, которой год и семь месяцев, выпала из окна утром 26 июля. Она облокотилась на антимоскитную сетку и спланировала на ней вниз. Отмечается, что это смягчило удар при падении: сначала ребенок упал на козырек подъезда, а потом на землю.

При поступлении в ОКБ девочка была в тяжелом состоянии, у нее диагностировали ушибы, переломы и ссадины.

Ребенка госпитализировали в реанимацию, врачи провели инфузионную, кровеостанавливающую терапию, обезболивание. Состояние пострадавшей стабилизировалось в течение недели и ее перевели в отделение.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.