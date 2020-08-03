В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В столице и Петербурге пока правила оплаты не меняются.
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными,
Теперь, чтобы перевести средства пользователям необходимо идентифицироваться и привязать банковские данные. Эти изменения коснутся также сервисов оплаты школьного питания и транспортных карт в Липецкой и Ивановской областях, Великом Новгороде и Подмосковье.
Пополнить средства на них можно только через банкоматы или специальные платежные ссылки. В столице и Петербурге пока правила оплаты не меняются.