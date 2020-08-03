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В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз
Специалисты советуют стучать по арбузу при покупке.

В Роскачестве назвали признаки хорошего арбуза. Рекомендации по выбору опубликованы на сайте организации.

Специалисты советуют стучать по арбузу при покупке.

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, слишком звонкий — арбуз недозрел», — отметили в сообщении.

Арбуз также можно выбрать по блеску корочки. По словам экспертов, если корочка глянцевая арбуз, вероятно, может быть неспелым. В процессе созревания корочка становится более матовой, отметили в сообщении.

Специалисты добавили, что земляное пятно (место, на котором арбуз лежал земле — прим.ред.) на арбузе должно быть ярко-желтого цвета.

«Чем ярче — тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно», — рассказали в Роскачестве.

Также эксперты посоветовали не оценивать сухость хвостика арбуза, поскольку он может высохнуть по пути в места продажи.

Кроме того, арбуз не нужно сжимать, рассчитывая на характерный треск.

«Да, арбуз хрустит при надавливании, но всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке», — говорится в сообщении.

Дома специалисты посоветовали проверить зрелость арбуза в ванне — его можно опустить в воду, он не должен тонуть. Если арбуз перезрел, значит он будет тонуть, отметили в Роскачестве.