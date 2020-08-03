В Калуге сняли ограничения на посещение пляжей
В администрации назвали места, в которых можно и нельзя купаться.
В понедельник, 3 августа, в Калуге сняли все ограничения на посещение пляжей. Об этом сообщила горуправа.
В администрации назвали места, в которых можно и нельзя купаться.
Вода соответствует санитарным нормам в следующих водоемах:
- Рождественские пруды;
- пруд Вырка в деревне Верхняя Вырка;
- озеро Резвань;
- Сероводородные озера;
- Лаврово-Песочня.
Запрещено купание в следующих местах:
- Ока в районе моста, улица Гагарина;
- район Пучковского моста;
- район Воробьевской переправы;
- район Некрасовской переправы;
- район КЭМЗ;
- Пуховский пруд;
- Пруд микрорайона Ольговка;
- Канищевский пруд;
- Пруд микрорайона Бушмановка;
- Яченский карьер (район Подзавалья);
- Пруд «Карпятник» (район Яченского водохранилища, Калужский бор);
- Яченское водохранилище со стороны Калужского бора.
Калужанам рекомендуют не купаться в несанкционированных местах.